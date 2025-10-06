Klart: BK Häcken säkrar upp Harry Hilvenius

Harry Hilvenius har fått en hel del förtroende i Häcken i år.

Nu står det klart att talangen säkras upp.

BK Häcken är överens med 18-åringen om ett femårskontrakt.

Foto: Bildbyrån

Unge Harry Hilvenius har fått en hel del speltid i BK Häcken den här säsongen.

Totalt har det blivit elva framträdanden i allsvenskan och fyra i Europa. Nu visar Hisingeklubben ytterligare hur mycket man tror på honom.

Det står nämligen denna måndag klart att parterna är överens om ett nytt kontrakt.

– Det känns jättebra och är en riktigt fin present. Det är väldigt roligt att spela för BK Häcken och att skriva på för fem år är stort såklart, säger Hilvenius som fyller 18 år idag via ett pressmeddelande.

Kontraktet som skrivits på är ett femårskontrakt.