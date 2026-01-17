Klart: BK Häcken säkrar upp ung försvarare

BK Häcken säkrar upp den unge försvararen Johannes Engvall.

Samtidigt går han på lån igen till Norrby IF.

– Jag ser fram emot att ge allt och komma tillbaka till BK Häcken som en ännu bättre spelare, säger Johannes Engvall via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken meddelar denna lördagsmorgon att man säkrar upp den unge försvararen Johannes Engvall.

20-åringen och Hisingeklubben är överens om ett nytt fyraårskontrakt.

– Johannes har haft en fortsatt fin utveckling under sitt år i Norrby IF, vilket också gör att ytterligare ett år på lån känns som en bra lösning för alla parter. Att det blir spel i Superettan detta år var också en viktig faktor. Johannes är trots sin unga ålder väldigt mogen i sitt spel och en naturlig ledare på planen, och vi ser fortsatt en stor utvecklingspotential i honom, säger Martin Ericsson, fotbollschef i BK Häcken.

Engvall spenderade fjolåret på lån hos Norrby IF och även kommande säsong kommer han att vara utlånad till Boråsklubben.

– Det senaste året på lån i Norrby IF var fantastiskt, med mycket speltid och avancemang till superettan. Jag ser fram emot att fortsätta utlåningen i år, ge allt och komma tillbaka till BK Häcken som en ännu bättre spelare, säger 20-åringen.