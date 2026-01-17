Klart: BK Häcken säkrar upp ung försvarare
BK Häcken säkrar upp den unge försvararen Johannes Engvall.
Samtidigt går han på lån igen till Norrby IF.
– Jag ser fram emot att ge allt och komma tillbaka till BK Häcken som en ännu bättre spelare, säger Johannes Engvall via klubbens hemsida.
BK Häcken meddelar denna lördagsmorgon att man säkrar upp den unge försvararen Johannes Engvall.
20-åringen och Hisingeklubben är överens om ett nytt fyraårskontrakt.
– Johannes har haft en fortsatt fin utveckling under sitt år i Norrby IF, vilket också gör att ytterligare ett år på lån känns som en bra lösning för alla parter. Att det blir spel i Superettan detta år var också en viktig faktor. Johannes är trots sin unga ålder väldigt mogen i sitt spel och en naturlig ledare på planen, och vi ser fortsatt en stor utvecklingspotential i honom, säger Martin Ericsson, fotbollschef i BK Häcken.
Engvall spenderade fjolåret på lån hos Norrby IF och även kommande säsong kommer han att vara utlånad till Boråsklubben.
– Det senaste året på lån i Norrby IF var fantastiskt, med mycket speltid och avancemang till superettan. Jag ser fram emot att fortsätta utlåningen i år, ge allt och komma tillbaka till BK Häcken som en ännu bättre spelare, säger 20-åringen.
