Klart: Då spelas allsvenska matcherna i vår
Det allsvenska spelschemat för våren 2026 är fastställt.
I premiäromgången ställs fjolårets topplag Hammarby och Mjällby mot varandra.
Se hela vårschemat här.
Det allsvenska spelschemat, med datum och avsparkstider, för våren 2026 har spikats. Schemat gäller för omgång 1 till 10.
Ett stormöte väntar redan i den första omgången där de regerande mästarna Mjällby AIF gästar Hammarby IF på 3 Arena den 4 april klockan 15.00. Dagen efter tar AIK emot Halmstads BK och nykomlingen Öis ställs mot Malmö FF.
Premiäromgången avslutas med matcher som Gais-Djurgården samt Elfsborg-IFK Göteborg.
Spelordningen, det vill säga vilka som möter varandra, spikades i december i fjol.
Se spelschemat här:
Omgång 1
Lördag 4 april
15.00 Hammarby IF – Mjällby AIF
15.00 Degerfors IF – IK Sirius
Söndag 5 april
14.00 AIK – Halmstads BK
14.00 Kalmar FF – Västerås SK
16.30 Örgryte IS – Malmö FF
Måndag 6 april
14.00 BK Häcken – IF Brommapojkarna
14.00 IF Elfsborg – IFK Göteborg
16.30 Gais – Djurgårdens IF
Omgång 2
Lördag 11 april
15.00 IFK Göteborg – BK Häcken
15.00 Mjällby AIF – Örgryte IS
15.00 Västerås SK – IF Elfsborg
Söndag 12 april
14.00 Djurgårdens IF – Kalmar FF
14.00 Halmstads BK – Degerfors IF
16.30 Malmö FF – Gais
Måndag 13 april
19.00 IF Brommapojkarna – AIK
19.00 IK Sirius – Hammarby IF
Omgång 3
Fredag 17 april
19.00 Djurgårdens IF – Malmö FF
19.00 Degerfors IF – IF Elfsborg
Lördag 18 april
15.00 Hammarby IF – Örgryte IS
15.00 Mjällby AIF – IF Brommapojkarna
15.00 IK Sirius – Västerås SK
15.00 Halmstads BK – IFK Göteborg
Söndag 19 april
14.00 AIK – Kalmar FF
16.30 BK Häcken – Gais
Omgång 4
Onsdag 22 april
19.00 Hammarby IF – Halmstads BK
19.00 Örgryte IS – IF Brommapojkarna
19.00 IF Elfsborg – Djurgårdens IF
19.00 Västerås SK – BK Häcken
Torsdag 23 april
19.00 Gais – Mjällby AIF
19.00 Malmö FF – IK Sirius
19.00 Degerfors IF – AIK
19.00 Kalmar FF – IFK Göteborg
Omgång 5
Söndag 26 april
14.00 Djurgårdens IF – Hammarby IF
16.30 IFK Göteborg – Gais
16.30 IF Brommapojkarna – Västerås SK
Måndag 27 april
19.00 Örgryte IS – Degerfors IF
19.00 BK Häcken – IK Sirius FK
19.00 Mjällby AIF – Halmstads BK
19.00 Kalmar FF – IF Elfsborg
Omgång 6
Lördag 2 maj
15.00 Degerfors IF – BK Häcken
15.00 IK Sirius – Kalmar FF
Söndag 3 maj
14.00 Hammarby IF – Västerås SK
14.00 Malmö FF – Mjällby AIF
16.30 Gais – Örgryte IS
16.30 IF Elfsborg – AIK
Måndag 4 maj
19.00 Djurgårdens IF – IFK Göteborg
19.00 Halmstads BK – IF Brommapojkarna
Omgång 7
Fredag 8 maj
19.00 IF Elfsborg – IF Brommapojkarna
Lördag 9 maj
15.00 Degerfors IF – Mjällby AIF
15.00 Västerås SK – Gais
Söndag 10 maj
14.00 AIK – Djurgårdens IF
14.00 Kalmar FF – Halmstads BK
16.30 BK Häcken – Malmö FF
Måndag 11 maj
19.00 IFK Göteborg – Hammarby IF
19.00 IK Sirius – Örgryte IS
Omgång 8
Lördag 16 maj
15.00 Gais – Degerfors IF
15.00 Halmstads BK – IF Elfsborg
Söndag 17 maj
14.00 Hammarby IF – Malmö FF
14.00 IF Brommapojkarna – Kalmar FF
16.30 Mjällby AIF – BK Häcken
Måndag 18 maj
19.00 Djurgårdens IF – IK Sirius
19.00 Örgryte IS – IFK Göteborg
19.00 Västerås SK – AIK
Omgång 15 (flyttat pga. kval)
Onsdag 20 maj
19.00 Gais – Hammarby IF
Torsdag 21 maj
19.00 IF Elfsborg – Mjällby AIF
Omgång 9
Fredag 22 maj
19.00 Djurgårdens IF – IF Brommapojkarna
Lördag 23 maj
15.00 Kalmar FF – Degerfors IF
15.00 Halmstads BK – Örgryte IS
Söndag 24 maj
14.00 Hammarby IF – AIK
14.00 IK Sirius FK – Gais
16.30 Malmö FF – Västerås SK
Måndag 25 maj
19.00 IFK Göteborg – Mjällby AIF
19.00 IF Elfsborg – BK Häcken
Omgång 10
Fredag 29 maj
19.00 Örgryte IS – IF Elfsborg
Lördag 30 maj
15.00 AIK – IK Sirius
15.00 Gais – Kalmar FF
15.00 Malmö FF – Halmstads BK
Söndag 31 maj
14.00 BK Häcken – Hammarby IF
14.00 Degerfors IF – IF Brommapojkarna
14.00 Västerås SK – IFK Göteborg
16.30 Mjällby AIF – Djurgårdens IF
