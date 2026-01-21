Klart: Då spelas allsvenska matcherna i vår

Det allsvenska spelschemat för våren 2026 är fastställt.

I premiäromgången ställs fjolårets topplag Hammarby och Mjällby mot varandra.

Se hela vårschemat här.

Foto: Bildbyrån

Det allsvenska spelschemat, med datum och avsparkstider, för våren 2026 har spikats. Schemat gäller för omgång 1 till 10.

Ett stormöte väntar redan i den första omgången där de regerande mästarna Mjällby AIF gästar Hammarby IF på 3 Arena den 4 april klockan 15.00. Dagen efter tar AIK emot Halmstads BK och nykomlingen Öis ställs mot Malmö FF.

Premiäromgången avslutas med matcher som Gais-Djurgården samt Elfsborg-IFK Göteborg.

Spelordningen, det vill säga vilka som möter varandra, spikades i december i fjol.

Se spelschemat här:

Omgång 1

Lördag 4 april

15.00 Hammarby IF – Mjällby AIF

15.00 Degerfors IF – IK Sirius

Söndag 5 april

14.00 AIK – Halmstads BK

14.00 Kalmar FF – Västerås SK

16.30 Örgryte IS – Malmö FF

Måndag 6 april

14.00 BK Häcken – IF Brommapojkarna

14.00 IF Elfsborg – IFK Göteborg

16.30 Gais – Djurgårdens IF

Omgång 2

Lördag 11 april

15.00 IFK Göteborg – BK Häcken

15.00 Mjällby AIF – Örgryte IS

15.00 Västerås SK – IF Elfsborg

Söndag 12 april

14.00 Djurgårdens IF – Kalmar FF

14.00 Halmstads BK – Degerfors IF

16.30 Malmö FF – Gais

Måndag 13 april

19.00 IF Brommapojkarna – AIK

19.00 IK Sirius – Hammarby IF

Omgång 3

Fredag 17 april

19.00 Djurgårdens IF – Malmö FF

19.00 Degerfors IF – IF Elfsborg

Lördag 18 april

15.00 Hammarby IF – Örgryte IS

15.00 Mjällby AIF – IF Brommapojkarna

15.00 IK Sirius – Västerås SK

15.00 Halmstads BK – IFK Göteborg

Söndag 19 april

14.00 AIK – Kalmar FF

16.30 BK Häcken – Gais

Omgång 4

Onsdag 22 april

19.00 Hammarby IF – Halmstads BK

19.00 Örgryte IS – IF Brommapojkarna

19.00 IF Elfsborg – Djurgårdens IF

19.00 Västerås SK – BK Häcken

Torsdag 23 april

19.00 Gais – Mjällby AIF

19.00 Malmö FF – IK Sirius

19.00 Degerfors IF – AIK

19.00 Kalmar FF – IFK Göteborg

Omgång 5

Söndag 26 april

14.00 Djurgårdens IF – Hammarby IF

16.30 IFK Göteborg – Gais

16.30 IF Brommapojkarna – Västerås SK

Måndag 27 april

19.00 Örgryte IS – Degerfors IF

19.00 BK Häcken – IK Sirius FK

19.00 Mjällby AIF – Halmstads BK

19.00 Kalmar FF – IF Elfsborg

Omgång 6

Lördag 2 maj

15.00 Degerfors IF – BK Häcken

15.00 IK Sirius – Kalmar FF

Söndag 3 maj

14.00 Hammarby IF – Västerås SK

14.00 Malmö FF – Mjällby AIF

16.30 Gais – Örgryte IS

16.30 IF Elfsborg – AIK

Måndag 4 maj

19.00 Djurgårdens IF – IFK Göteborg

19.00 Halmstads BK – IF Brommapojkarna

Omgång 7

Fredag 8 maj

19.00 IF Elfsborg – IF Brommapojkarna

Lördag 9 maj

15.00 Degerfors IF – Mjällby AIF

15.00 Västerås SK – Gais

Söndag 10 maj

14.00 AIK – Djurgårdens IF

14.00 Kalmar FF – Halmstads BK

16.30 BK Häcken – Malmö FF

Måndag 11 maj

19.00 IFK Göteborg – Hammarby IF

19.00 IK Sirius – Örgryte IS

Omgång 8

Lördag 16 maj

15.00 Gais – Degerfors IF

15.00 Halmstads BK – IF Elfsborg

Söndag 17 maj

14.00 Hammarby IF – Malmö FF

14.00 IF Brommapojkarna – Kalmar FF

16.30 Mjällby AIF – BK Häcken

Måndag 18 maj

19.00 Djurgårdens IF – IK Sirius

19.00 Örgryte IS – IFK Göteborg

19.00 Västerås SK – AIK

Omgång 15 (flyttat pga. kval)

Onsdag 20 maj

19.00 Gais – Hammarby IF

Torsdag 21 maj

19.00 IF Elfsborg – Mjällby AIF

Omgång 9

Fredag 22 maj

19.00 Djurgårdens IF – IF Brommapojkarna

Lördag 23 maj

15.00 Kalmar FF – Degerfors IF

15.00 Halmstads BK – Örgryte IS

Söndag 24 maj

14.00 Hammarby IF – AIK

14.00 IK Sirius FK – Gais

16.30 Malmö FF – Västerås SK

Måndag 25 maj

19.00 IFK Göteborg – Mjällby AIF

19.00 IF Elfsborg – BK Häcken

Omgång 10

Fredag 29 maj

19.00 Örgryte IS – IF Elfsborg

Lördag 30 maj

15.00 AIK – IK Sirius

15.00 Gais – Kalmar FF

15.00 Malmö FF – Halmstads BK

Söndag 31 maj

14.00 BK Häcken – Hammarby IF

14.00 Degerfors IF – IF Brommapojkarna

14.00 Västerås SK – IFK Göteborg

16.30 Mjällby AIF – Djurgårdens IF