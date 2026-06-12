Ghananska stjärnan nekas inträde i Kanada – missar match

På torsdag inleder Ghana sin VM-resa mot Panama.

Då får den afrikanska nationen klara sig utan Thomas Partey.

Detta då han har nekats inträde i Kanada.

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Klockan 01.00 på torsdag (onsdag natt) inleder Ghana sin VM-resa då man möter Panama i Toronto.

Då kommer man dock att få klara sig utan Thomas Partey, 32. Detta då han har nekats inträde i Kanada, vilket Fifa har bekräftat.

”FIFA kan bekräfta att spelaren Thomas Partey inte kommer att kunna resa från Ghanas basläger i Boston, USA, till Kanada för deras första match mot Panama, då hans visumansökan har avslagits av den kanadensiska regeringen”, skriver det internationella fotbollsförbundet och fortsätter:

”FIFA är inte involverat i värdländernas immigrationsprocesser, inklusive handläggningen av visum. Precis som vid tidigare FIFA-evenemang är det värdlandets regering som i slutändan avgör vem som får visum och släpps in i landet”.

Partey står sedan tidigare åtalad för sju fall av våldtäkt och ett fall av sexuellt ofredande, vilket han har nekat till i samtliga fall. Nästa år väntas han ställas inför rätta. Totalt sett står mittfältaren noterad för 57 landskamper med sitt Ghana.

