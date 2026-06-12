JUST NU: Så startar Kanada och Bosnien i Toronto

Det har blivit dags för Kanada att kliva in i VM-turneringen.

Detta då man tar emot Bosnien och Hercegovina i Toronto.

Matchen har avspark klockan 21.00, svensk tid.

Foto: Bildbyrån

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I går inledde Mexiko och Sydafrika VM 2026 där hemmanationen gick segrande med 2-0.

I dag har det blivit dags för Kanada att premiärspela mot Bosnien och Hercegovina i Toronto.

Sedan tidigare står det klart att lagkaptenen och stjärnan Alphonso Davies missar dagens match för hemmanationen. Startar gör däremot den tidigare Malmö FF-spelaren Derek Cornelius.

I motståndarlaget står det dock klart att svensk-bosniern Benjamin Tahirovic får chansen från start på BMO Field. Detta med sina svenska vänner Armin Gigovic och Dennis Hadzikadunic på bänken.

Startelvor:

Kanada: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Kone, Eustaquio, Millar – David, Oluwaseyi, Buchanan.

Bosnien och Hercegovina: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac – Tahirovic, Basic, Memic – Bajraktarevic, Demirovic, Lukic.