JUST NU: Kanada kvitterar efter dröminhopp

Det har blivit dags för Kanada att kliva in i VM-turneringen.

Detta då man tar emot Bosnien och Hercegovina i Toronto.

Matchen pågår.

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I går inledde Mexiko och Sydafrika VM 2026 där hemmanationen gick segrande med 2-0.

I dag har det blivit dags för Kanada att premiärspela mot Bosnien och Hercegovina i Toronto.

Sedan tidigare stod det klart att lagkaptenen och stjärnan Alphonso Davies missar dagens match för hemmanationen. Startar gör däremot den tidigare Malmö FF-spelaren Derek Cornelius.

På BMO Field i Toronto bjöd de två nationerna på en spännande inledning, efter att en lång invigning ramat in eftermiddagen i Nordamerika.

När matchen var elva minuter gammal drog Alistair Johnston på sig matchens första gula kort när han gjorde ner en bosnier på frammarsch.

Fem minuter senare skapade hemmalaget matchens klart hetaste chans när Jonathan David, helt omarkerad, avslutade rakt på den bosniska målet från slottet.

21 minuter in i matchen skulle målnollan spräckas. Detta efter att Sead Kolasinac skarvat vidare en hörna som Jovo Lukic enkelt kunde skalla in i mål från nära håll.

Trots ett par lägen, och många hörnor, för Kanda höll Bosnien och gick in i halvtidspaus med en uddamålsledning.

Med sju minuter spelade av den andra halvleken såg Kanada ut att jämna ut siffrorna efter att man snyggt kombinerat sig fram till ett skottläge. Ytterbacken Richie Laryeas skott gick också förbi målvakten Vasilj och såg ut att gå hela vägen in i mål. Då rensade mittbacken Sead Kolašinac bollen upp i ribban och ut.

Kort därefter stod Kanada-keepern Crépeau för en elegant parad på ett friläge från Bosniens Ermedin Demirović.

1-1-målet låg dock i luften och skulle till sist komma med dryga tio minuter kvar. Detta genom inbytte Cyle Larin, som slog till via sin första bollkontakt.

Matchen pågår.