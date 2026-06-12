Uppgifter: Manchester United intresserat av Lens-stjärnan

Mamadou Sangaré gjorde en fin säsong med Lens i Ligue 1.

Nu kan han vara föremål för en flytt till Manchester United, enligt uppgifter.

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Under den gångna säsongen skrällde Lens rejält och slutade på en andraplats i Ligue 1.

En av spelarna som var starkt bidragande till detta är mittfältaren Mamadou Sangaré, 23.

Med sina tre mål och fyra assist på 29 matcher kan maliern vara på väg till Premier League.

Lyssnar man till uppgifter från Footmercato är nämligen Manchester United intresserat av mittfältaren. De ska dock inte vara ensamma utan flera andra, icke namngivna, klubbar från den engelska högstaligan ska vara intresserade.

Lens inställning till en försäljning är att det kan bli aktuellt, om rätt bud på spelaren inkommer.