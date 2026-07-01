Klart: Elliot Eld skriver på för Sirius

Elliot Eld har varit en del av Sirius trupp under våren.

Nu belönas 18-åringen med ett A-lagskontrakt.

– Jag är väldigt glad att äntligen få göra det, säger talangen om sitt nya avtal.

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Sirius leder allsvenskan i överlägsen stil inför återstarten av serien. Inför fortsättningen kommer försvararen Elliot Eld vara en A-lagsspelare.

18-åringen har varit en del av Sirius matchtrupper under våren. Nu belönas talangen med ett A-lagskontrakt till 2031.

– Jag är otroligt glad och stolt över att skriva det här avtalet, mitt mål inför den här säsongen var att ta klivet upp till A-laget så jag är väldigt glad att äntligen få göra det, säger Eld till via Sirius hemsida.

Herrlagets chef Jonathan Edström:

– Elliot har presterat på en hög nivå hela året och visat att han förtjänar det här avtalet. Det som sticker ut med Elliot i jämförelse med många andra spelare i samma ålder är hans höga lägstanivå, där han ofta agerar moget i såväl anfallsspel som försvarsspel och sällan gör en dålig prestation oavsett om det är träning eller match. Det ska bli spännande att fortsätta följa hans utveckling de kommande åren.

Elliot Eld väntar fortfarande på sin debut för Sirius. Serieledarna ställs mot Mjällby på fredag i den allsvenska återstarten.