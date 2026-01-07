Klart: Endika Gabiña ny assisterande tränare i Malmö FF

Peter Wettergren har lämnat Malmö FF.

Endika Gabiña tar plats som ny assisterande tränare.

– Endika är en tränare med stor erfarenhet från Spanien, säger fotbollschef Daniel Andersson i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Tidigare denna onsdag meddelade Malmö FF att assisterande tränare Peter Wettergren lämnar klubben.

Nu står det klart att Endika Gabiña kliver in som ny assisterande tränare.

– Endika är en tränare med stor erfarenhet från Spanien. Han har arbetat tillsammans med Miguel tidigare och de känner varandra väl. Han är dessutom expert på fasta situationer, och där hoppas vi kunna ta tydliga kliv. Det känns väldigt kul att få in honom i staben, säger fotbollschef Daniel Andersson.

Gabiña har tidigare jobbat ihop med MFF:s nya huvudtränare, Miguel Ángel Ramírez, i både Sporting de Gijón och Real Zaragoz.

– Jag är väldigt entusiastisk. Att komma till stadion och till staden gör mig optimistisk och förväntansfull inför det som väntar. Jag har tidigare arbetat tillsammans med Miguel i Spanien, både i Real Zaragoza och Sporting de Gijón, och innan dess haft olika roller inom fotbollen. En av mina styrkor är att jag kan anpassa mig efter vad huvudtränaren behöver och bidra där jag behövs som mest.