Klart: Eyjolfsson bryter med HBK

Gisli Eyjolfsson lämnar Halmstads BK.

Mittfältaren är klar för till isländska IA Akranes.

Det meddelar den isländska klubben.

Foto: Bildbyrån

Gisli Eyjolfsson anslöt till Halmstads BK inför säsongen 2024. Då sträckte sig kontraktet över tre år.

Nu står det klart att den isländske mittfältaren återvänder hem till Island. Eyjolfsson har presenterats av klubben IA Akranes som huserar i den isländska högstaligan.

Klubben skriver även att han värvas gratis från HBK och att kontraktet sträcker sig tre år.

Eyjolfsson noteras för 20 framträdanden den här säsongen i allsvenskan.