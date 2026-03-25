Klart: Hammarby värvar Modou Lamin Darbou

Hammarby värvar på det svenska fönstrets deadline day.

Modou Lamin Darbou ansluter till klubben.

Det bekräftar sportchef Mikael Hjelmberg till Fotbollskanalen.

Modou Lamin Darbou har rapporterat vara på gång till Hammarby under en längre tid. Nu meddelat Bajens sportchef Mikael Hjelmberg att gambiern skrivit på för klubben.

– Han har varit klar i över en månad, men det är som det är med spelare från den afrikanska kontinenten att det tar tid att få arbets- och uppehållstillstånd. Då väntar man till spelarna är på plats innan man presenterar dem. Det har inget med deadline day att göra, det gjorde vi klart för en månad sen, säger han till Fotbollskanalen.

Darbou hämtas från Real de Banjul FC i hemlandet Gambia.