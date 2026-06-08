Solbakkens ilska efter Skottlands återbud: ”Oprofessionellt”
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Norges VM-genrep mot Skottland ställdes in med kort varsel.
Nu riktar förbundskapten Ståle Solbakken skarp kritik mot det skotska landslaget.
– Det är oprofessionellt, säger han enligt TV2.
Norge hade planerat en träningsmatch mot Skottland som sista förberedelse inför VM. Matchen ställdes dock in efter att Skottland hänvisat till flera skador i truppen.
Beskedet fick Norges förbundskapten Ståle Solbakken att reagera.
– Det är oprofessionellt, säger han enligt TV2.
Solbakken är även kritisk till att Skottlands förbundskapten Steve Clarke inte själv tog kontakt för att meddela återbudet.
– Det är också oprofessionellt att tränaren inte har ringt mig. Det är en besvikelse, säger norrmannen.
Det sena återbudet tvingade Norge att ändra sina planer inför VM-premiären mot Irak den 17 juni. I stället fick spelarna mer speltid än planerat i söndagens träningsmatch mot Marocko, som slutade 1–1.
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