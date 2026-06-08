Bennison missade träning – för studentfirande

Hanna Bennison missade damlandslagets träning under måndagen.

Men det är ingen fara med mittfältaren.

Hon har åkt i väg för att fira sin brors student.

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Damlandslaget är tillbaka i Sverige efter förlusten mot Danmark i fredags och tränade på Gamla Ullevi inför morgondagens landskamp mot Italien.

Då var alla med på träningen förutom Hanna Bennison. Real Madrid-spelaren var borta.

Men det ska inte vara någon fara med Bennison. Landslaget kunde bekräfta att hon har fått ledigt och har åkt iväg för att fira sin bror som tar studenten, det uppger Sportbladet.

23-åringen kommer åka tillbaka till landslagslägret under morgondagen och finns tillgänglig inför matchen.

Senast hon kom till spel med landslaget var i oktober i fjol.