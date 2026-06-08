Uppgifter: Världsstjärnan nära London City – har godkänt avtal

Alexia Putellas har lämnat Barcelona efter 14 år i klubben.

Nu har hon godkänt sina personliga villkor med storstatsande London City Lionesses.

Det uppger The Guardian.

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En av världens bästa damspelare, Aleixa Putellas, valde att lämna Barcelona efter säsongsavslutet i samband med att hennes kontrakt med storklubben löpte ut. Efter 14 år har hon nu sagt hejdå till Barcelona och troligtvis även Spansk fotboll för ett tag.

Flera medier har under en längre tid rapporterat att Putellas är nära storsatsande damklubben London City Lionesses som Michele Kang äger men i förra veckan gick spanjorskan ut med information om att inget var klart än.

Nu kan dock The Guardian rapportera att Michelle Kang kan göra en jättevärvning. Alexia Putellas ska enligt uppgifterna ha godkänt sina personliga villkor med klubben och är därför bara detaljer från att skriva på kontraktet. Uppgifterna gör även gällande att spanjorskan ska vara intresserad av satsningen som pågår i klubben.

Även storstjärnorna Mary Earps och Mapi Leon ryktas till klubben. Hon kan även bli lagkamrat med Kosovare Asllani.