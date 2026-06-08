Uppgifter: Serie A-klubbar följer Bjerkebo

Isak Bjerkebo har imponerat stort i allsvenskan under våren.

Nu uppges flera italienska klubbar ha fått upp ögonen för Siriusstjärnan.

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IK Sirius kan få svårt att behålla Isak Bjerkebo under sommarens transferfönster.

Den 23-årige yttern har varit en av allsvenskans främsta spelare under säsongsinledningen med nio mål och två assist på tio matcher.

Nu rapporterar den italienske journalisten Gianluigi Longari att Serie A-klubbarna Parma, Fiorentina och Lazio följer svensken på nära håll.

Sirius har tidigare bekräftat att flera av klubbens spelare väcker intresse på transfermarknaden, däribland Bjerkebo.

Yttern är kontrakterad med Uppsalaklubben till och med 2029, vilket ger Sirius en stark förhandlingsposition om bud skulle inkomma i sommar.