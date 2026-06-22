Klart: Hedlund förlänger med Elfsborg

Simon Hedlund har valt att stanna i Elfsborg.

Det nya kontraktet är skrivet över två år.

– Jag har känt att Elfsborg är mitt lag sedan jag flyttade hit som 16-åring, säger Hedlund via klubbens uttalande.

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Simon Hedlund har en fin historia med Elfsborg. Han anslöt till klubben som 16-åringen men valde efter några år att prova livet utomlands. 2023 återvände han hem och nu väljer han att förlänga sitt kontrakt.

– Det känns bra och jag ser verkligen fram emot minst två år till. Jag har känt att Elfsborg är mitt lag sedan jag flyttade hit som 16-åring, så det var en självklarhet för mig, säger Simon Hedlund via klubbens uttalande.

Klubbchef Stefan Andreassson:

– Simon har sedan han kom tillbaka till oss sommaren 2023 varit en viktig spelare och bidragit starkt till våra framgångar. Vi är övertygade om att Simon kan fortsätta bidra och utvecklas ytterligare en tid och därför är vi nu glada att vi har kommit överens om ett nytt avtal som sträcker sig säsongen 2028 ut.