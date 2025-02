Klart: Hellquist och Kujovic återvänder till Dif

Philip Hellquist avslöjade nyligen för FotbollDirekt att han återvänder till Djurgården.

Nu står det klart att Emir Kujovic också gör det.

– Vi kommer att plocka in Emir Kujovic som ett individuellt stöd för spelarna i PA19, säger akademichef Joel Riddez via klubbens hemsida.

Detta i en roll som assisterande tränare för klubbens P19-lag, detta har nu blivit officiellt.

– Vi välkomnar Philip Hellquist tillbaka till Djurgården som assisterande tränare i PA19. Philip har varit med oss sedan december, då Agon Mehmeti flyttade upp till A-laget. Nu har vi lyckats knyta upp honom över hela året och han kommer att jobba nära huvudtränare Ernesto Sivodedov, säger akademichef Joel Riddez via klubbens hemsida.

Hellquist är inte den enda ex-profilen som återvänder, även Emir Kujovic tar plats i klubbens akademi från och med nu.

– Vi kommer att plocka in Emir Kujovic som ett individuellt stöd för spelarna i PA19. Det blir inte samma omfång tidsmässigt som för Philip, men Emir ska vara med så mycket som möjligt under våren. Han har ju jobbat med PA19 innan men behövde ta ett break under en period. Nu går han igenom en tränar-utbildning för före detta elitspelare och är väldigt motiverad för att satsa. Vi får in en superbra karaktär och han är väldigt duktig med grabbarna.

P19 – Tränarstab 👥



Philip Hellquist och Emir Kujovic stärker upp akademin och P19! ⭐️⭐️



Philip Hellquist återvänder hem och blir ny assisterande tränare till Ernesto Sivodedov i P19 laget👏



Emir Kujovic återvänder till akademin efter en kort paus och blir spelarstöd för… — Akademikollen DIF (@akademikollen) February 4, 2025