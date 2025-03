Klart: Jörgensen lånas ut till IFK Norrköping

Sebastian Jörgensen lämnar Malmö FF.

Dansken är klar för lån till IFK Norrköping.



Under fredagskvällen kom det uppgifter om att Sebastian Jörgensen var klar för lån till IFK Norrköping.

Nu är det officiellt. Malmö FF presenterade utlåningen under lördagsmorgonen.



– Det är en duktig spelare som i träning visar hur bra han är. Han har tyvärr inte slagit sig in i laget och behöver kontinuitet för att nå de höjder vi vet att han besitter, säger sportchef Daniel Andersson och fortsätter:

– I Norrköping hamnar han hos Martin Falk som känner honom väl sedan tidigare. Vi kommer att följa hans utveckling noga.



Dansken kom till Malmö FF från danska Silkeborg sommaren 2023 och är kontrakterad över 2027. Jörgensen gjorde endast fem framträdanden för Malmö FF under förra säsongen men står noterad för em mål och tre assist på 42 matcher.