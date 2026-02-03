Klart: ”Paka” återvänder till Sirius – tar roll i akademin

Patrik Karlsson Lagemyr återvänder till IK Sirius.

Uppsalaklubben meddelar denna tisdag att han kliver in i en roll i klubbens akademi.

Foto: Bildbyrån

Patrik Karlsson Lagemyr la skorna på hyllan hösten 2023, detta efter stora skadeproblem.

Han sista klubb i karriären blev IK Sirius, men under 2024 flyttade han tillbaka till Göteborg och blev ungdomstränare i BK Häcken.

I slutet av förra året stod det klart att han lämnar Hisingeklubben och nu står det klart att han återvänder till IK Sirius.

Uppsalaklubben meddelar i dag att han tar plats som assisterande tränare i Sirius P19 samt att han kommer att vara individuell tränare för åldrarna 16 till 19.

– Det känns väldigt roligt och inspirerande att vara tillbaka i Uppsala och Sirius, säger ”Paka” via klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag är imponerad av de steg som akademin tar för varje år, och det känns spännande att få vara en del av den här organisationen. Jag ser fram emot att börja jobba och det ska bli kul att bidra med min erfarenhet.