Klart: Playoff införs i allsvenska kvalet

STOCKHOLM. Nästa år kommer trean och fyra i superettan göra upp om en plats i det allsvenska kvalet.

Detta förslag klubbades igenom under fredagen, på SvFF:s representantskapsmöte.

Foto: Bildbyrån

Reporter på plats: Emil Annetorp.

Det var redan i november i fjol som föreningen Svensk Elitfotboll (Sef), intresseorganisationen för klubbarna i allsvenskan och superettan, kom med ett uppmärksammat förslag. Sef hade då befunnit sig i samtal med elitklubbarna och kommit fram till att en förändring av den svenska fotbollssäsongen var nödvändig.

Förslaget grundar sig i att förlänga den allsvenska säsongen med omkring en månad, vilket innebär att omgång 29 och 30 av allsvenskan kommer att senareläggas.

I dag, fredag, höll Svenska Fotbollförbundet (SvFF) sitt årliga Representantskap, där man beslutade att införa ett playoff-spel mellan trean och fyran i superettan – där vinnaren ställs mot det tredje sämsta laget i allsvenskan.

Kvalmatcherna mellan superettanlagen kommer att spelas samtidigt som de sista två omgångarna av allsvenskan.