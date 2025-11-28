Klart: Playoff införs i allsvenska kvalet
STOCKHOLM. Nästa år kommer trean och fyra i superettan göra upp om en plats i det allsvenska kvalet.
Detta förslag klubbades igenom under fredagen, på SvFF:s representantskapsmöte.
Reporter på plats: Emil Annetorp.
Det var redan i november i fjol som föreningen Svensk Elitfotboll (Sef), intresseorganisationen för klubbarna i allsvenskan och superettan, kom med ett uppmärksammat förslag. Sef hade då befunnit sig i samtal med elitklubbarna och kommit fram till att en förändring av den svenska fotbollssäsongen var nödvändig.
Förslaget grundar sig i att förlänga den allsvenska säsongen med omkring en månad, vilket innebär att omgång 29 och 30 av allsvenskan kommer att senareläggas.
I dag, fredag, höll Svenska Fotbollförbundet (SvFF) sitt årliga Representantskap, där man beslutade att införa ett playoff-spel mellan trean och fyran i superettan – där vinnaren ställs mot det tredje sämsta laget i allsvenskan.
Kvalmatcherna mellan superettanlagen kommer att spelas samtidigt som de sista två omgångarna av allsvenskan.
