Klart: Så ser AIK:s försäsong 2026 ut

Just nu har AIK träningsledigt men kort efter årsskiftet drar man igång igen.

Nu har klubben meddelat hur försäsongen nästa år kommer att se ut.

AIK hade en tuff avslutning på allsvenskan den här säsongen och det blev till sist en sjundeplats för Solnaklubben.

Nu när säsongen är över har spelare och ledare gått på träningsledighet, men kort efter årsskiftet drar man igång igen och denna måndag har AIK meddelat hur försäsongen kommer att se ut.

Spelare och ledare kommer att återsamlas på Karlberg den 5 januari, sedan följer två träningsmatcher på hemmaplan, Degerfors den 17 januari och FC Flora Tallinn den 25 januari, innan laget lämnar Sverige för träningsläger i Spanien.

AIK kommer att resa till Benidorm mellan den 26 januari och 6 februari för att sedan ta sig till Estepona och vara där till den 14 februari.

I Benidorm kommer klubben att spela en träningsmatch och i Estepona kommer två träningsmatcher att spelas.