Uppgifter: Jättebud lagt på Mjällbystjärnan

Ludwig Malachowski Thorell är eftertraktad.

FC Basel ska ha lagt ett mångmiljonbud på mittfältaren, enligt uppgifter.

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Ludwig Malachowski Thorell anslöt till Mjällby AIF inför fjolårssäsongen. Sedan dess har han vunnit ett SM-guld tillsammans med Maif och blivit en viktig del i klubben.

Nu rapporterar Expressen att flera klubbar visar intresse för Malachowski Thorell. Tidningen uppger att FC Basel ska ha lagt ett bud på flera miljoner.

Det är däremot oklart om Mjällby vill sälja eller inte.

Malachowski Thorells avtal med Blekingeklubben sträcker sig till och med 2029.