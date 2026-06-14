Pekar ut avgörande detaljen: ”Då är de guldfavoriter”

Nederländerna är stora favoriter i Sveriges VM-grupp.

FotbollDirekts Mattias Eckerman tycker däremot att de saknar en riktigt målmaskin.

– Med en poängkung hade jag kunnat se dem nästintill vara guldfavoriter, säger Eckerman i VM Direkt.

Foto: FotbollDirekt/ Bildbyrån

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Nederländerna sparkar igång sitt mästerskap mot Japan under söndagskvällen. På förhand är laget stora favoriter att vinna gruppen framför Sverige, Tunisien och Japan.

– De är med all rätt favoriter. De har en stark meritlista även om de har hackat lite de senaste åren, säger Mattias Eckerman i VM Direkt.

Inför mästerskapet spelade Nederländerna ett genrep mot Algeriet – som de förlorade. Det är första gången på 22 år som Nederländerna faller i ett genrep.

– Jag vill ändå tro att det här kan påverka dem. Vi har sett historiens vingslag ge effekt. Det kanske inte är frid och fröjd i Nederländerna, vem vet?

Saknar en tydlig målmaskin

Förutom favoritskapet i gruppen tror Eckerman att Nederländerna kan ta sig långt i turneringen. Han pekar ut att den detalj som gör att det faller är avsaknaden av en tydlig målgörare.

– Ett litet frågetecken ställer jag inför deras målskytt. De har skickliga spelare, skickliga anfallare. Med en poängkung hade jag kunnat se dem nästintill vara guldfavoriter. Det är en superstark trupp på pappret. Utan den här tydliga nian har jag svårt att se att de ska gå särskilt långt, förklarar han.

FotbollDirekts Fredrik de Ron håller med i studiokollegans analys.

– Jag håller med om att om de hade en riktig målspruta, så håller jag dem som fem-sex guldfavoriter. Jag håller dem ändå under där någonstans, säger de Ron och avslutar:

– Det finns en historia av att Gakpo gör mycket mål i mästerskap. Jag tror inte att det är deras största problem. Sedan har de en lätt grupp och de ska ju vinna den här gruppen utan problem.

Nederländerna-Japan har avsparkstid klockan 22:00 under söndagen den 14 juni.