Klart: Så spelas omgång 24-30 i allsvenskan
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Slutet närmar sig.
Nu är spelschemat spikat för slutomgångarna.
Se schemat nedan.
Allsvenskan börjar dra ihop sig. Sirius leder fortsatt efter den starka våren men har gått in i en formsvacka. Samtidigt jagar Hammarby och Djurgården. I botten ligger Örgryte och Halmstad.
Nu är slutomgångarna fastställda för slutspurten av allsvenskan 2026.
Spelschema omgång 24-30
Omgång 24
Fredag 16 oktober
19.00 IF Brommapojkarna – Djurgårdens IF
Lördag 17 oktober
17.30 AIK – IFK Göteborg
Söndag 18 oktober
14.00 IK Sirius – IF Elfsborg
14.00 Västerås SK – Mjällby AIF
16.30 Örgryte IS – GAIS
16.30 Malmö FF – BK Häcken
16.30 Halmstads BK – Hammarby IF
Måndag 19 oktober
19.00 Degerfors IF – Kalmar FF
Omgång 25
Fredag 23 oktober
19.00 IF Elfsborg – Malmö FF
19.00 Västerås SK – Halmstads BK
Lördag 24 oktober
15.00 BK Häcken – Degerfors IF
15.00 IK Sirius – AIK
17.30 Djurgårdens IF – Örgryte IS
17.30 Kalmar FF – IF Brommapojkarna
Söndag 25 oktober
14.00 GAIS – IFK Göteborg
16.30 Mjällby AIF – Hammarby IF
Omgång 26
Tisdag 27 oktober
19.00 AIK – IF Elfsborg
Onsdag 28 oktober
19.00 IFK Göteborg – Djurgårdens IF
19.00 IF Brommapojkarna – BK Häcken
19.00 Degerfors IF – Västerås SK
19.00 Halmstads BK – Malmö FF
Torsdag 29 oktober
19.00 Hammarby IF – IK Sirius
19.00 Örgryte IS – Mjällby AIF
19.00 Kalmar FF – GAIS
Omgång 27
Söndag 1 november
14.00 Djurgårdens IF – Degerfors IF
14.00 Malmö FF – Hammarby IF
16.30 BK Häcken – IFK Göteborg
16.30 IF Elfsborg – Örgryte IS
16.30 Västerås SK – IF Brommapojkarna
Måndag 2 november
19.00 GAIS – AIK
19.00 Mjällby AIF – Kalmar FF
Tisdag 3 november
19.00 IK Sirius – Halmstads BK
Omgång 28
Fredag 6 november
19.00 Hammarby IF – IF Elfsborg
Lördag 7 november
17.30 Örgryte IS – Västerås SK
17.30 Degerfors IF – GAIS
Söndag 8 november
14.00 IFK Göteborg – Malmö FF
14.00 Halmstads BK – Djurgårdens IF
16.30 AIK – BK Häcken
16.30 IF Brommapojkarna – Mjällby AIF
16.30 Kalmar FF – IK Sirius
Omgång 29
Lördag 21 november
15.00 AIK – Degerfors IF
15.00 Mjällby AIF – Malmö FF
17.30 GAIS – Västerås SK
Söndag 22 november
14.00 BK Häcken – IF Elfsborg
14.00 IK Sirius – Djurgårdens IF
16.30 IF Brommapojkarna – Halmstads BK
Måndag 23 november
19.00 Hammarby IF – IFK Göteborg
19.00 Örgryte IS – Kalmar FF
Omgång 30
Söndag 29 november
15.00 Djurgårdens IF – BK Häcken
15.00 IFK Göteborg – IK Sirius
15.00 Malmö FF – IF Brommapojkarna
15.00 IF Elfsborg – GAIS
15.00 Degerfors IF – Örgryte IS
15.00 Västerås SK – Hammarby
15.00 Kalmar FF – AIK
15.00 Halmstads BK – Mjällby AIF
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