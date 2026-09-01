Klart: Så spelas omgång 24-30 i allsvenskan

Slutet närmar sig.

Nu är spelschemat spikat för slutomgångarna.

Se schemat nedan.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan börjar dra ihop sig. Sirius leder fortsatt efter den starka våren men har gått in i en formsvacka. Samtidigt jagar Hammarby och Djurgården. I botten ligger Örgryte och Halmstad.

Nu är slutomgångarna fastställda för slutspurten av allsvenskan 2026.

Spelschema omgång 24-30

Omgång 24

Fredag 16 oktober

19.00 IF Brommapojkarna – Djurgårdens IF



Lördag 17 oktober

17.30 AIK – IFK Göteborg



Söndag 18 oktober

14.00 IK Sirius – IF Elfsborg

14.00 Västerås SK – Mjällby AIF

16.30 Örgryte IS – GAIS

16.30 Malmö FF – BK Häcken

16.30 Halmstads BK – Hammarby IF



Måndag 19 oktober

19.00 Degerfors IF – Kalmar FF

Omgång 25

Fredag 23 oktober

19.00 IF Elfsborg – Malmö FF

19.00 Västerås SK – Halmstads BK



Lördag 24 oktober

15.00 BK Häcken – Degerfors IF

15.00 IK Sirius – AIK

17.30 Djurgårdens IF – Örgryte IS

17.30 Kalmar FF – IF Brommapojkarna



Söndag 25 oktober

14.00 GAIS – IFK Göteborg

16.30 Mjällby AIF – Hammarby IF



Omgång 26

Tisdag 27 oktober

19.00 AIK – IF Elfsborg



Onsdag 28 oktober

19.00 IFK Göteborg – Djurgårdens IF

19.00 IF Brommapojkarna – BK Häcken

19.00 Degerfors IF – Västerås SK

19.00 Halmstads BK – Malmö FF



Torsdag 29 oktober

19.00 Hammarby IF – IK Sirius

19.00 Örgryte IS – Mjällby AIF

19.00 Kalmar FF – GAIS

Omgång 27

Söndag 1 november

14.00 Djurgårdens IF – Degerfors IF

14.00 Malmö FF – Hammarby IF

16.30 BK Häcken – IFK Göteborg

16.30 IF Elfsborg – Örgryte IS

16.30 Västerås SK – IF Brommapojkarna



Måndag 2 november

19.00 GAIS – AIK

19.00 Mjällby AIF – Kalmar FF

Tisdag 3 november

19.00 IK Sirius – Halmstads BK

Omgång 28

Fredag 6 november

19.00 Hammarby IF – IF Elfsborg



Lördag 7 november

17.30 Örgryte IS – Västerås SK

17.30 Degerfors IF – GAIS



Söndag 8 november

14.00 IFK Göteborg – Malmö FF

14.00 Halmstads BK – Djurgårdens IF

16.30 AIK – BK Häcken

16.30 IF Brommapojkarna – Mjällby AIF

16.30 Kalmar FF – IK Sirius



Omgång 29

Lördag 21 november

15.00 AIK – Degerfors IF

15.00 Mjällby AIF – Malmö FF

17.30 GAIS – Västerås SK



Söndag 22 november

14.00 BK Häcken – IF Elfsborg

14.00 IK Sirius – Djurgårdens IF

16.30 IF Brommapojkarna – Halmstads BK



Måndag 23 november

19.00 Hammarby IF – IFK Göteborg

19.00 Örgryte IS – Kalmar FF



Omgång 30

Söndag 29 november

15.00 Djurgårdens IF – BK Häcken

15.00 IFK Göteborg – IK Sirius

15.00 Malmö FF – IF Brommapojkarna

15.00 IF Elfsborg – GAIS

15.00 Degerfors IF – Örgryte IS

15.00 Västerås SK – Hammarby

15.00 Kalmar FF – AIK

15.00 Halmstads BK – Mjällby AIF