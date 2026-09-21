Tungt besked för Casadó – blir borta i flera månader

Marc Casadó har drabbats av ett tufft bakslag.

Mittfältaren som är utlånad från Barcelona till Deportivo La Coruña, har tvingats till operation efter en nyckelbensfraktur.

Nu väntas han bli borta från spel till nästa år.

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Marc Casadó skadade sig under söndagens ligamatch mot Real Betis efter en duell med Marc Roca, där han föll illa på axeln och tvingades kalla på läkarvård direkt.

Efter kollisionen insåg Casadó snabbt allvaret och sa till läkarna på plats att benet var av, enligt Sport. Under måndagen bekräftade klubben att mittfältaren har opererats för frakturen på sitt högra nyckelben.

Deportivo La Coruña har inte gett någon exakt tidsplan för återkomsten, men skador av detta slag brukar kräva åtta till tolv veckors rehabilitering. Det innebär att Barcelona-lånet först väntas vara tillbaka i spel i början av nästa år.

Den 23-årige spanjoren lämnade FC Barcelona under transferfönstrets sista dag för att få mer speltid i Deportivo La Coruña.