Uppgifter: Palmer lämnar landslaget – Gibbs-White kallas in

Cole Palmer ser ut att lämna den engelska landslagstruppen.

Enligt uppgifter till The Athletic stryks Chelsea-stjärnan från samlingen för att belasta kroppen.

Ersättaren ryktas vara Nottingham Forests Morgan Gibbs-White.

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England står inför ett intensivt upplägg i Nations League med hela fyra matcher under det tre veckor långa landslagsuppehållet. Förbundskaptenen Thomas Tuchel ställs bland annat mot de regerande världsmästarna Spanien på Wembley den 26 september, innan möten med Tjeckien och Kroatien väntar. Landslagsledningen tvingas dock hantera förändringar i truppen redan innan samlingen har startat.

Trots att Cole Palmer spelade hela matchen när Chelsea förlorade mot Brentford i fredags, väljer man nu att stryka honom från samlingen för att skona kroppen efter en tidigare skadefylld säsong.

Det öppnade i stället dörren för Morgan Gibbs-White. Den 26-årige mittfältaren lämnades först utanför Thomas Tuchels trupp och hade hunnit gå på familjesemester i Dubai, men fick snabbt packa väskorna och flyga hem till England när kallelsen dök upp.

Fler skadebekymmer för England

Utöver Cole Palmer rapporteras även Manchester United-duon Marcus Rashford och Kobbie Mainoo riskera att missa samlingen. Rashford dras med höftproblem sedan tidigare medan Mainoo drogs med känningar efter helgens ligamatch mot Fulham.