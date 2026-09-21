Uppgifter: Göteborg och Sirius intresserade i von Heijne

Både IFK Göteborg och IK Sirius jagar förstärkning till sina sportsliga ledningar.

Enligt uppgifter till Expressen vänder båda allsvenska klubbarna nu blicken mot Hammarby och visar intresse för den tekniske chefen Adrian von Heijne.

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I IFK Göteborg står det sedan tidigare klart att fotbollschefen Jesper Jansson har sagt upp sig och arbetar kvar tills en ersättare är utsedd eller som längst till årsskiftet. Klubben står dessutom utan sportchef sedan Hannes Stiller lämnade sin roll tidigare under året.

Även i Sirius väntas förändringar. Expressen har tidigare rapporterat att chefsscouten John Swäed lämnar Uppsala-klubben för Djurgården, samtidigt som herrlagschefen Jonathan Ederström ännu inte har förlängt sitt utgående kontrakt.

Situationerna har fått båda klubbar att uppmärksamma Hammarbys Adrian von Heijne. Enligt Expressen är det dock oklart om han själv är öppen för att ta ett kliv till en allsvensk konkurrent.