Klart: Starke Hedlund stannar i Öster

Det väntar spel i superettan för Östers IF nästa säsong.

En spelare som blir kvar är Sebastian Starke Hedlund.

– Ett enkelt beslut att vilja stanna kvar, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Öster föll mot Djurgården i allsvenskans sista omgång vilket innebär nedflyttning till superettan.

Under onsdag meddelar Växjöklubben att mittbacken Sebastian Starke Hedlund följer med ner och stannar över säsongen 2026. Detta då ingen av parterna valt att bryta avtalet.

– För mig var det ett enkelt val att inte utnyttja optionen att bryta Sebbes avtal inför nästa säsong. Han är en viktig ledare i gruppen och har varit väldigt proffsig under hela säsongen. Under de matcher han spelat i år har han bevisat vilken klass han håller och det känns tryggt att han fortsätter hos oss även nästa säsong, säger Östers sportchef Ola Larsson.

Starke Hedlund om valet att stanna:

– Det känns väldigt bra att vi redan nu är överens om att det blir en fortsättning även nästa säsong. Från dag ett har jag och familjen känt oss som hemma här i Öster och Växjö och vi trivs väldigt bra. För mig var det därför ett enkelt beslut att vilja stanna kvar, och jag är både väldigt glad och tacksam över att Öster också vill ha mig kvar, säger han.

Starke Hedlund anslöt till Öster inför säsongen 2023 och står noterad för ett mål på 56 tävlingsmatcher.