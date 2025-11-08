Klart: Svärd och Egnell lämnar Hammarby

Hammarby kommer att tappa två medlemmar från sin stab.

Detta då naprapaten Magnus Svärd och Niklas Egnell, head of performance, kommer att lämna klubben.

Det meddelar ”Bajen” under lördagen.

Foto: Bildbyrån

Med en allsvensk omgång kvar att spela bekräftar Hammarby två nya avsked.

Detta då naprapaten Magnus Svärd och Niklas Egnell, head of performance, kommer att kliva av sina roller efter säsongen.

Den förstnämnda har arbetat inom Hammarby i fem år medan Niklas Egnell har varit i klubben i två år. Magnus Svärd kommer nu att flytta hem till Sundsvall medan Egnell kommer att arbeta med det svenska damlandslaget på heltid.

”Vi riktar ett varmt och innerligt tack till Magnus och Niklas för de fina insatserna för Hammarby”, skriver Hammarby på sin hemsida.

Hammarbys naprapat Magnus Svärd samt Niklas Egnell, head of performance, lämnar klubben efter säsongen. Läs mer här 👇https://t.co/PTBpmYl1et#Bajen pic.twitter.com/26FpoRz64X — Hammarby Fotboll (@hammarbyfotboll) November 8, 2025



