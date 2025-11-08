Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Svärd och Egnell lämnar Hammarby

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Hammarby kommer att tappa två medlemmar från sin stab.
Detta då naprapaten Magnus Svärd och Niklas Egnell, head of performance, kommer att lämna klubben.
Det meddelar ”Bajen” under lördagen.

Foto: Bildbyrån

Med en allsvensk omgång kvar att spela bekräftar Hammarby två nya avsked.

Detta då naprapaten Magnus Svärd och Niklas Egnell, head of performance, kommer att kliva av sina roller efter säsongen.

Den förstnämnda har arbetat inom Hammarby i fem år medan Niklas Egnell har varit i klubben i två år. Magnus Svärd kommer nu att flytta hem till Sundsvall medan Egnell kommer att arbeta med det svenska damlandslaget på heltid.

”Vi riktar ett varmt och innerligt tack till Magnus och Niklas för de fina insatserna för Hammarby”, skriver Hammarby på sin hemsida.


Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt