Smällen: Enciso skadad – kan missa VM

Paraguays Julio Enciso, 22, skadade sig uner VM-grenrepet.

Han bars ut på bår och grinade illa.

Enligt lokala medier finns det risk att han missar VM.

Foto: Bildbyrån

Paraguay ska spela sitt första VM på 16 år. De hr fått äran att vara i samma grupp som värdlandet USA och spelar VM-premiär den 13 juni.

Under lördagskvällen spelade Paraguay VM-genrep mot Nicaragua men då var olyckan framme.

Strasbourg-mittfältaren, Julio Enciso, grinade direkt illa och medicinsk personal var snabbt på plats. Han såg ut att få vård av baksida lår och han fick köras ut på bår, med hjälp av en golfbil.

Uppgifterna från Paraguay säger att Encisos skada är allvarlig och att 22-åringen riskerar missa hela VM-turneringen.

Paraguay vann genrepet mot Nicaragua med 4-0.