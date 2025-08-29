Klart: Vallmark lämnar Elfsborg för Liverpool

Jasper Vallmark lämnar IF Elfsborg.

Detta för en roll hos Liverpool FC.

– IF Elfsborg är stolta och glada att få fram personer i olika roller som är av intresse för stora klubbar runt om i fotbollsvärlden, säger klubbchef Stefan Andreasson.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från Elfsborgs hemsida

IF Elfsborg scouten Jasper Vallmark lämnar Boråsklubben.

Detta för att flytta till England för ett roll hos de regerande Premier League-mästarna Liverpool.

– Känslan för IF Elfsborg är väldigt, väldigt stark. Det har varit otroligt roligt att komma till jobbet och jag tar med mig många fina relationer från tiden här. Folk som jag jobbat nära och där vi tillsammans gått igenom väldigt mycket, säger han och fortsätter:

– Mitt intryck av klubben så här långt har varit väldigt positivt. Det känns på något märkligt sätt som ett väldigt stort Elfsborg, väldigt familjärt och alla människor jag haft kontakt med hittills har varit väldigt trevliga. Jag ser mycket fram emot att börja, det ska bli väldigt spännande och kul att sätta mig in i allt.

Elfsborg klubbchef Stefan Andreasson visar stolthet över Vallmarks nya uppdrag.

– IF Elfsborg är stolta och glada att få fram personer i olika roller som är av intresse för stora klubbar runt om i fotbollsvärlden. Vi ser det som en styrka i föreningen att klubbar i stora ligor uppmärksammar det hårda arbete som föreningen och individerna hos oss lägger ner. Jasper börjar sin nya tjänst hos Liverpool 1 september och vi önskar honom stort lycka till.