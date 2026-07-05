Klassikermöte väntar – fördel IFK Göteborg

Ett klassiskt rivalmöte väntar på Gamla Ullevi under söndagen.

Då har IFK Göteborg en marginell fördel över AIK.

Här är allt du behöver veta inför drabbningen.

Foto: Bildbyrån

AIK har ett välkänt dåligt bortafacit mot Malmö FF. På den nivån ligger inte gnagets statistik mot IFK Göteborg på bortaplan, men den är inte allt för långt bort.

På de sju senaste bortamatcherna mot IFK Göteborg har gnaget endast tagit en seger. På de övriga matcherna har det blivit ett kryss och fem förluster. Den senaste viktorian kom 2024 efter att Benjamin Tiedemann Hansen nickat in segermålet på övertid.

Den senaste tiden har däremot AIK:s allmänna facit mot blåvitt förbättrats. Göteborgarna har endast vunnit en av sina sex senaste matcher mot gnaget, borta som hemma. Den kom på hemmaplan i fjol efter två mål av Tobias Heintz.

AIK:s senaste seger på Gamla Ullevi kom hösten 2024. Foto: Bildbyrån

Av alla matcher som spelats mellan IFK Göteborg och AIK på Gamla Ullevi så finns det en som sticker ut extra. Vi pratar såklart om guldmatchen 2009, vilket även var första säsongen som blåvitt spelade på den då nybyggda arenan.

AIK ledde serien med en poäng före IFK Göteborg inför den sista omgången. Allt skulle avgöras i den sista matchen där de båda guldkandidaterna ställdes mot varandra. Blåvitt behövde vinna, för gnaget räckte det med kryss.

Efter den första halvleken såg det mesta ut att gå hemmalagets väg. Blåvitt ledde med 1–0 vilket där och då innebar att Lennart Johanssons pokal var deras.

Tio minuter in i den andra halvleken kom kvitteringen genom Antonio Flavio. Guldet var nu plötligt i Solna. Med fem minuter kvar av ordinarie tid säkrade AIK definitivt guldet när Daniel Tjernström, i sin elfte säsong för svartgult, skött in 2–1.

Martin Mutumba och Daniel Tjernström firar guldmålet i Göteborg. Foto: Bildbyrån

Matchen mellan IFK Göteborg och AIK har avspark klockan 14:00 under söndagen.