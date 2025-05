Kritiken mot Gais fasta situationer: ”Är befogad”

Förra året var man näst bäst på offensiva fasta i allsvenskan.

I år har det inte alls stämt framåt – eller bakåt för Gais vad gäller exempelvis hörnor.

– Jag är självkritisk i det här och funderar mycket kring det, säger Gais assisterande tränare, Kenneth Gustafsson, till GP.

Under 2023 års säsong i superettan var Gais bäst i hela serien på att släppa in färst antal mål på hörnor. Lägg där till att man gjorde näst flest framåt, 14 stycken.



När man år 2024 gjorde återkomst till allsvenskan var man näst bäst på offensiva hörnor då man gjorde mål på sex stycken. När det kommer till att släppa in mål på hörna landade man i mitten av alla lag, med fem insläppta.



Under inledningen av årets allsvenska säsong har Gais släppt in sex mål på sju matcher, där flera av dessa har kommit genom offensiva fasta situationer från motståndarlagen.



Det är i sin tur något som bekymrar lagets assisterande tränare, Kenneth Gustafsson.



– Det är befogad kritik. Jag är självkritisk i det här och funderar mycket kring det, så klart, sade han till GP inför gårdagens förlust mot Elfsborg.



När det kommer till dosen av träning på fasta situationer menar Gustafsson att det har varit ett pussel att lägga.



– Vi har så klart utvärderat de här siffrorna med laget och pratat om det. Just för att hitta en bra balans i hur vi tänker kring det framåt. För vi är inte så bra som vi vill vara där, men blir frågan också: Ska vi mest träna på att försöka skapa fler fasta situationer framåt och försöka förhindra att få fasta situationer emot oss? Eller ska man fokusera mest på agerandet när situationerna väl uppstår? Vi har skruvat lite på vår träning kring det, men det är inte så att vi har gjort några stora förändringar, säger han och berättar om varför det inte har fungerat på defensiva fasta:



– Det finns något något mål där jag borde ha satt upp laget lite bättre, där vi också blev straffade. Alltså hur vi formerade oss. Där strukturen inte satt. Där jag borde ha varit tydligare.



Matchen mellan Elfsborg och Gais slutade 2-0 till hemmalaget, där ett av målen kom via en fast situation.

