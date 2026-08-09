Megahyllningen: ”Han äter upp dem, han slukar dem”

STOCKHOLM. Victor Eriksson och Frederik Winther vilades.

I stället valde Henrik Rydström ett afrikanskt mittbackspar i Ibrahima Fofana och Waylon Renecke.

– Fofana äter upp sina motståndare när de kommer nära honom, han slukar dem då, säger Rydström imponerat efter 3-0-segern mot BK Häcken.

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Med tanke på att den allsvenska drabbningen under söndagen kom mitt emellan dubbelmötet med Raków Częstochowa i Conference League-kvalets tredje runda valde Henrik Rydström att rotera i Hammarbys elva. Victor Eriksson, Frederik Winther, Tesfaldet Tekie och Nahir Besara började alla på bänken och i stället bildade Ibrahima Fofana och Waylon Renecke mittlås.

Den sistnämnde värvades in den här sommaren från FC Köpenhamn men sydafrikanen övertygade inte i sin debut borta mot BP – men det som vänsterback.

– Man kan diskutera varför han fick spela vänsterback mot BP, för han är ju mittback, säger nu Henrik Rydström till FotbollDirekt efter att samme Renecke gjort desto större succé mot BK Häcken med att nicka in ledningsmålet och vara fläckfri i övrigt i sin rätta roll som mittback.

– Samtidigt har han också spelat vänsterback men då främst i en trebackslinje. Han är löpstark och har offensiva kvaliteter. Mot BP handlade det om att avlasta Noah (Persson). Jag kanske borde ha valt Oscar Steinke då, men jag valde Waylon för att han skulle få minuter. Som tränare vet man att om spelare får sina minuter så kommer de att prestera.

Tokhyllar Fofana: ”Äter upp sina motståndare”

Rydström fick nu rätt. Renecke var en av matchens stora utropstecken hemma mot BK Häcken och efteråt var det sydafrikanen som skickades fram för att sköta segersången med supportrarna i högsommarvärmen på 3Arena.

– Vi tror mycket på honom. Han gjorde ett fantastiskt moget intryck i dag, säger Rydström om 20-åringen.

Hammarbys tränare är också mäkta imponerad av Ibrahima Fofana från Guinea. Mittbacken som gjorde allsvensk debut för två somrar sedan hittade nu per omgående ett fint samspel med Renecke.

– De har spelat mycket ihop på träningarna eftersom Victor Eriksson och Winther spelat ihop. Det är ju också en fördel, att de har så bra samarbete, säger Rydström innan han tokhyllar Fofana.

– Han äter upp sina motståndare när de kommer nära honom, han slukar dem då. Han gjorde det några gånger i dag.

