Gyökeres målskytt mot Dortmund

Viktor Gyökeres slog till i träningsmatchen mot Borussia Dortmund.

Han gjorde mål på straff i förlusten.

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Efter en försiktig start efter sommarlovet fick Viktor Gyökeres 77 minuter på planen när Arsenal ställdes mot Borussia Dortmund i Emirates Cup under söndagen.

Då blev svensken målskytt.

Med Arsenal i underläge 3–1 tilldelades Londonklubben en straff i den andra halvleken. Gyökeres klev fram från elva meter och placerade säkert in reduceringen.

Arsenal lyckades dock inte få till en kvittering och föll med 3–2. Därmed har de regerande Premier League-mästarna två raka försäsongsförluster, efter att även ha förlorat mot Real Betis tidigare i veckan.

Arsenal har nu en träningsmatch kvar innan tävlingssäsongen drar i gång. På onsdag väntar Como.

Den 16 augusti är det sedan dags för tävlingspremiär när Arsenal möter Manchester City i Community Shield i Cardiff. Fem dagar senare, den 21 augusti, väntar Premier League-premiären mot Coventry.