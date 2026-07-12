Kritiken i Stockholm: ”Den största besvikelsen”

STOCKHOLM. Chanslösa mot Hammarby.

Kalmar FF:s tränare Toni Koskela medger att Abdussalam Magashys miss från nära håll var tung vid ställning 0-0.

– När man möter klubbar som Hammarby, AIK och Djurgården handlar det om man måste sätta sina chanser, för det kommer inte komma så många, säger finländaren till FotbollDirekt.

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Nykomling i allsvenskan och en av allsvenskans tuffaste bortamatcher.

Ingen hade nog förväntat sig att Kalmar FF skulle ta poäng mot Hammarby i sommarvärmen på 3Arena – och så blev det heller inte.

Hammarby var numret större och vann rättvist med 2-0 inför närmare 23 000 åskådare.

Men det hade kunnat sluta annorlunda, detta om Abdussalam Magashy vid ställning 0-0 efter sex minuter rakat in bollen i det öppna målet från nära håll. I stället sköt nigerianen utanför och kort senare tog Hammarby ledningen efter Paulos Abrahams mål i 10:e minuten.

– Vi hade kanske matchens bästa chans, men annars saknar vi ganska mycket kvalitet för att på riktigt hota och få in en boll, säger KFF:s tränare Toni Koskela som utvecklar när FD frågar om Magashys miss.

– Det hade varit en bra start för oss… När man möter klubbar som Hammarby, AIK och Djurgården, ja större klubbar, då handlar det om man måste sätta sina chanser för det kommer inte komma så många. Vi måste vara mer effektiva.

Finländaren som tog upp KFF från förra årets superetta menar att laget som placerar sig på tolfte plats i den allsvenska tabellen aldrig var nära poäng på 3Arena den här söndagen.

– Vi är inte i närheten av vårt bästa, det är den största besvikelsen. Hammarby är mycket bättre än oss.