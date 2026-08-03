Uppgifter: Grealish kopplas ihop med ny klubb

Jack Grealish, 30, kan lämna Premier League.

Enligt uppgifter visar Atletico Madrid intresse för yttern.

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Jack Grealish tillbringade förra säsongen på lån i Everton. Nu är den engelske yttern tillbaka i Manchester City. 30-åringens kontrakt löper ut om ett år och redan nu kopplas han ihop med en flytt från Premier League.

Enligt den brittiska tabloiden The Sun visar Atletico Madrid intresse för Grealish. En flytt kan bli aktuell, men Grealish bedöms få svårt att ta en plats i den spanska klubben, uppger tidningen

Everton ska dessutom vara intresserade av att låna Grealish igen. En flytt till sin moderklubb Aston Villa är inte utesluten, rapporterar The Sun.

30-åringen har dragits med en fotskada sedan januari. Han noterades för två mål och sex assist på 20 ligaframträdanden förra säsongen.