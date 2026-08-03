Klart: Konstantinos Karetsas klar för ny klubb

Konstantinos Karetsas klar för ny klubb.

Han har skrivit på Borussia Dortmund.

Foto: Bildbyrån

Konstantinos Karetsas har länge pekats ut som en av Greklands mest lovande fotbollstalanger. Trots att han bara är 18 år har han redan slagit igenom på den europeiska scenen.

Under den gångna säsongen var den offensiva mittfältaren en nyckelspelare i Genk, där han spelade 34 matcher i den belgiska högstaligan och stod för elva assist. Han imponerade även i Europa League med två mål och fem assist på elva framträdanden.

Nu väntar nästa steg i karriären.

Borussia Dortmund meddelar under måndagen att klubben värvat den grekiske landslagsmannen. Enligt samstämmiga medieuppgifter uppgår övergångssumman till 32 miljoner euro, motsvarande omkring 352 miljoner kronor.