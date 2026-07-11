Kritiserad efter derbyt – dömer AIK:s match

Mehmet Culum har haft en svajig vår i allsvenskan.

Nu får linjemannen chansen att döma matchen mellan Mjällby och AIK.

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Det var under premiären mellan Gais och Djurgården på Gamla Ullevi som linjedomaren felaktigt vinkade bort ett Gais-mål för offside. Gästerna vann sedermera matchen

Kort därpå stod han för en ny groda när AIK fick ett mål bortdömt mot Djurgården i tvillingderbyt. De upprepande misstagen har inneburit att Culum stoppats från att döma fler matcher där blåränderna spelar.

– Vi gör det som är bäst för honom och lagen. Har man någonting som hänt med ett lag… Ibland kan man som domare ha otur med ett lag i en hel säsong eller halv säsong. Då säger vi ofta att vi tar en paus. Vi vill inte reta upp någon, varken spelare, ledare eller domaren själv, sa domarbasen Stefan Johannesson till Bollklubben.

Nu släpps Mehmet Culum in i värmen igen. När AIK ställs mot Mjällby på Strandvallen under lördagen är den kritiserade linjemannen en av huvuddomare Mohammed Al-Hakims assisterande.