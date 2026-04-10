Kritiserar polisens metoder: ”Allvarligt”

Polisen i Göteborg har tagit hårdare tag mot stadens fotbollssupporter.

Nu utrycker Gais styrelse sin oro över den utvecklingen.

– Vi ser nu en utveckling mot ett mer konfrontativt arbetssätt, skriver Gais styrelse i ett uttalande.

Inför årets säsong har Göteborgspolisen aktivt försökt öka sin närvaro på fotbollsläktarna. Under vårens cupspel har poliser vid flera tillfällen varit på ståplatsläktarna tillsammans med supportarna, vilket inte har uppskattas.

I samband med Gais premiärmatch i svenska cupen mot Landskrona BoIS valde fansen att protestera genom att inte sjunga under stora delar av matchen. Även rivalerna Örgryte valde att protestera under sin hemmamatch i cupen.

Nu har Gais styrelse uttalat sig i frågan. Man är kritisk till polisens nya taktik som man menar går emot tidigare beprövade metoder.

”Vår oro grundar sig i att vi uppfattar att polisen har lämnat det tidigare arbetssättet med Exkluderingsstrategin. Denna strategi har under flera år fungerat väl och byggt på ett nära samarbete mellan polis och klubbar, med syftet att identifiera och avlägsna risksupportrar från både klubb och arena. I stället ser vi nu en utveckling mot ett mer konfrontativt arbetssätt, där den tidigare goda dialogen och samverkan har försvagats”, skriver styrelsen på Gais hemsida.

”Konsekvenserna av detta nya arbetssätt är flera. Dels försämras dialogen mellan klubb och polis, både inför och under matcharrangemang. Detta är allvarligt, men hanterbart. Mer bekymmersamt är att det riskerar att uppstå en spricka mellan supportrar och polis, vilket i sin tur försvårar klubbens möjlighet att upprätthålla en fungerande dialog med våra supportergrupper. Om den kommunikationen försvinner är vi tillbaka i ett läge som svensk fotboll arbetat länge för att lämna bakom sig”



Styrelsen vill att polisen ska fokusera mer på samarbete och dialog framför konfrontation.



”Mot denna bakgrund vädjar vi till Polismyndigheten i Väst att återuppta ett arbetssätt i linje med Exkluderingsstrategin, där samverkan, dialog och gemensamt ansvar står i centrum. Det är en beprövad och framgångsrik väg som gynnar såväl säkerheten som utvecklingen av svensk fotboll”, skriver man.

IFK Göteborg har också hamnat i kläm med polismyndigheten i stan. Tre av klubbens supporterföreningar har av polisen kvalificerats som kriminella nätverk. Sedan dess har tio IFK-supportar fått vistelseförbud från lagets matcher.



