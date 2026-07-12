Kritisk till domarbasens VAR-önskan: ”En intressekonflikt”

Domarbasen Stefan Johanesson är positiv till VAR i allsvenskan.

Det får FD:s studio Allsvenskan Direkt att gå i taket.

– Det är skitsamma vad Stefan Johannesson tycker, säger Fredrik de Ron.

✔️ Se diskussionen i spelaren ovan!

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Allsvenskan är en av ytterst få högstaligor i Europa som inte har infört VAR. Den svenska domarchefen Stefan Johannesson har varit öppen för att ändra på det.

Sedan systemet började införas över hela världen har Johannesson utryckt en vilja att inför VAR även i allsvenskan, samtidigt som han tryckt på vikten av att grunda ett sådant beslut med den svensk fotbollsrörelsen.

– Om man kommer fem till att man skulle vilja testa det så absolut, men då måste alla vara överens om det, sa Johannesson till SVT i våras om ett eventuell införande av systemet.

FD:s duo Fredrik de Ron och Mattias Eckerman är inte speciellt nöjda med som de ser som ett tydligt ställningstagande från domarbasen.

– Om han tycker tvärtemot vad klubbarna tycker då blir det en intressekonflikt. Jag förstår att domarna vill bli bättre i sitt yrke och döma på de stora scenerna, men jag är säker att det undermedvetet påverkar deras prestation i matcherna, säger Eckerman i programmet Allsvenskan Direkt.

– Vi kanske måste sätta en ny domarbas som istället tar avstånd ifrån VAR, tillägger han.

De Ron skulle föredra om Johannesson undvek att uttala sig om VAR-frågan.

– Det är skitsamma vad Stefan Johannesson tycker. Han får ju tycka vad han vill som person. Problemet blir ju när man utrycker det öppetVi har tagit ett beslut om att vi inte ska ha VAR i allsvenskan. Varför behöver du då börjar prata om det?