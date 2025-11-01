Kunde inte hålla emot tårarna: ”Svårt att ta in allt”

Peter Abrahamsson har gjort sin sista match som fotbollsspelare.

Idag tackades han av för sin gärning i BK Häcken – och kunde inte hålla emot tårarna.

– Det var svårt att behärska sig, svårt att ta in allt, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Den 37-åriga målvakten Peter Abrahamsson har gjort över 300 matcher för BK Häcken. Fler blir det inte.

Under tisdagen aviserade Abrahamsson att han lägger målvaktshandskarna på hyllan efter säsongen.

Under lördagen spelade den skadade målvaktens BK Häcken sin sista hemmamatch för säsongen. Inför denna hyllades han stort av publiken på Bravida arena – och kunde inte hålla tillbaka tårarna.

Om sina bästa minnen med ”Getingarna” berättar 37-åringen:

– SM-guldet är givet så klart men även första cupguldet 2016. Det var barriärbrytande för klubben tycker jag. Och med straffarna och allt som blev då. Det minnet är starkt.

BK Häckens lagkapten, Simon Gustafson, är en av många som kommer att minnas burväktaren.

– Den optimala profilen på en lagkamrat. En otrolig människa och idrottsman, säger 30-åringen till Expressen.

