Larsson öppnar upp om Hiljemark-situationen: ”Gråtit många gånger”

Elfsborgs Johan Larsson öppnar upp om sina sista månader som spelare.

Han berättar om känslan av maktlöshet, ilska och tårar efter hur tränaren Oscar Hiljemark behandlade honom.

– Jag har gråtit många gånger – något jag aldrig gjort tidigare i karriären, säger han till Offside.

Foto: Bildbyrån

När Oscar Hiljemark tog över Elfsborg sommaren 2024 trodde Johan Larsson att den nya spelmodellen med wingbacks skulle passa honom perfekt. Istället gick han från ordinarie lagkapten till utanför laget – utan att förstå varför.

– En dag spred sig nästan en panikkänsla i kroppen, det blev svårt att andas när det stod klart att jag inte längre var önskad. En dag brast det bara för mig, jag började gråta när jag kom hem från träningen, berättar han för Offside.

Larsson säger att känslan var att det inte handlade om taktik:

– Jag kände att han bara inte ville spela mig. Jag försökte inte skapa konflikt, ville inte säga något jag skulle ångra och ville inte påverka laget negativt. Men det har varit många nätter där jag legat vaken och försökt lägga pusslet – varför fick jag inte vara med och bidra? Det finns inte svaren, och det har gjort mig bedrövad.

Larsson menar att han velat hålla låg profil i media fram tills nu. Han säger att han inte tycker att någon spelare förtjänar att bli behandlad på det sättet han har blivit.

– Jag har varit arg så in i helvete! Jag har gråtit många gånger – något jag aldrig gjort tidigare i karriären. Det finns ingen som kan säga att jag inte varit tillräckligt bra, men ändå blev jag irrelevant, säger han.

Ett viktigt ljusglimt kom hemma mot IFK Göteborg, då Larsson bytter in och gjorde hattrick och vände matchen.

– Jag skrek: ”Sätt mig på bänken en gång till, sätt mig på bänken en gång till!” när jag gjorde 3–3. När jag såg min mamma och klubbchefen Andreasson i tårar och min sons glädje brast det. Jag vet inte hur jag hade mått i dag om jag inte fått den matchen, säger han.

