Lista: 10 spelare med ett utgående kontrakt

Allsvenskans transferfönster stänger den 25 mars.

Många spelare sitter på utgående avtal och kan snart lämna gratis.

FotbollDirekt har sammanställt tio pjäser vars kontrakt löper ut 2026.

De allsvenska klubbarna har fullt upp med att förstärka sina trupper inför den stundande säsongen. Men samtidigt som nya kontrakt skrivs med färska nyförvärv, så sitter flera spelare på utgående avtal. Därmed riskerar klubbarna att få lite eller inga pengar när samma avtal närmar sig sitt slut.

Här följer tio spelare som snart kan lämna sina klubbar utan en krona i övergångssumma.