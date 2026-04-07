LISTA: Här är allsvenskans tio högst värderade spelare
Allsvenskan säljer spelare för mer pengar än någonsin.
Nu har forskningsgruppen CIES Football tagit fram en lista med de tio högst värderade spelarna i serien.
Där toppar Djurgårdstalangen Matias Siltanen listan.
Under de senaste åren har föreningarna i Svensk Elitfotboll, det vill säga allsvenskan och superettan, sålt spelare för mer pengar än någonsin tidigare. Så sent som under vintern 2025 genomförde Sef-klubbarna spelartransfers som inbringade rekordartade 500 miljoner kronor.
Bland de största försäljningarna någonsin från allsvenskan finner vi, enligt sajten Transfermarkt, Lucas Bergvall till Tottenham Hotspur för omkring 200 miljoner kronor, Bazoumana Touré till Hoffenheim för strax norr om 100 miljoner, Adrian Lahdo till Como för över 120 miljoner kronor och Sebastian Nanasi till Strasbourg för över 110 miljoner.
Framgent kommer flera framgångsrika och spännande spelare att säljas från sina respektive klubbar i Sverige. Frågan är dock vilka som just nu är högst värderade?
Lyssnar man till forskningsgruppen CIES Football är Djurgårdens Matias Siltanen den högst värderade spelaren i hela allsvenskan – med 7,45 miljoner euro eller 82 miljoner kronor. Bakom honom finner vi den före detta Halmstads BK-spelaren och den nuvarande Malmö FF-spelaren Bleon Kurtulus med 7,21 miljoner kronor.
Här är allsvenskans tio högst värderade spelare – enligt CIES Football:
- Matias Siltanen, Djurgårdens IF: 82 miljoner kronor.
- Bleon Kurtulus, Malmö FF, 79 miljoner kronor.
- Daniel Gudjohnsen, Malmö FF, 69 miljoner kronor.
- Montader Madjed, Hammarby IF, 59 miljoner kronor.
- Markus Karlsson, Hammarby IF, 58 miljoner kronor.
- Paulos Abraham, Hammarby IF, 46 miljoner kronor.
- Abdoulie Manneh, Mjällby AIF, 43 miljoner kronor.
- Adrian Svanbäck, BK Häcken, 42 miljoner kronor.
- Otto Rosengren, Malmö FF, 40 miljoner kronor.
- Silas Andersen, BK Häcken, 40 miljoner kronor.
— CIES Football Obs (@CIES_Football) April 7, 2026
