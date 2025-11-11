LISTA: Tolv möjliga kandidater som ny huvudtränare i AIK

Mikkjal Thomassen fortsätter att ryktas bort från AIK och ett tränarbyte känns troligt.

Frågan är bara vem som kan komma att ta över Gnaget inför nästa säsong?

FotbollDirekt kommer här med tolv alternativ som kan vara aktuella.

✔ Aldrig bortglömd i Djurgården – ”AIK skulle behöva hans shine”

✔ Vilken värvningskupp det vore. Duon stjäl alla rubriker i Norge.

✔ Bara pr-effekten vore värt pengarna med den förre United-stjärnan.

✔ Allt mer spännande. Locka Delia med förflutet i belgiska storklubben.

✔ Därför är bilden splittrad kring Henrik Rydström.

✔ AIK-legendaren har aldrig testats i en storklubb – argumenten för en comeback.

Foto: Bildbyrån

AIK föll tungt i sista omgången mot Halmstads BK hemma på Strawberry arena och missade således chansen att knipa fjärdeplatsen som kan leda till Europaspel nästa säsong.

Hur nästa säsong kommer att bli för AIK är svårt att sia om, framförallt då så otroligt mycket förändring väntar klubben i vinter.

Till att börja med ska Fredrik Wisur Hansen ersättas som ”Head of scouting and recruitment” och mycket talar även för att en ny huvudtränare ska tillsättas.