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Foto: Bildbyrån

LIVE: AIK – Gais

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Arvid Larsson
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Casper Nordqvist
Reporter
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Följ Fotbolldirekt på

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AIK tar emot Gais i Allsvenskans 13:e omgång.
Följ matchen här med FotbollDirekts Casper Nordqvist som är på plats på nationalarenan.

Foto: Bildbyrån

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AIK jagar sin tredje raka seger i Allsvenskan när Fredrik Holmbergs Gais gästar Strawberry Arena. Inför matchen stod det klart att Eskil Edh saknas i ”Gnagets” trupp efter en skada. Således blev det Lukas Bergquist som fick spela ute till vänster i backlinjen.

AIK får även klara sig utan Áron Csongvai som ju lämnade klubben för Franska Saint-Etienne tidigare i veckan.

Avspark på nationalarenan är klockan 15:00. Häng med i FD:s liverapportering här!

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