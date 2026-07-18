LIVE: AIK – Gais

AIK tar emot Gais i Allsvenskans 13:e omgång.

Följ matchen här med FotbollDirekts Casper Nordqvist som är på plats på nationalarenan.

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AIK jagar sin tredje raka seger i Allsvenskan när Fredrik Holmbergs Gais gästar Strawberry Arena. Inför matchen stod det klart att Eskil Edh saknas i ”Gnagets” trupp efter en skada. Således blev det Lukas Bergquist som fick spela ute till vänster i backlinjen.



AIK får även klara sig utan Áron Csongvai som ju lämnade klubben för Franska Saint-Etienne tidigare i veckan.



Avspark på nationalarenan är klockan 15:00. Häng med i FD:s liverapportering här!