Ny skadesmäll för AIK inför Gais

AIK har åkt på en ny tung skadesmäll inför mötet med Gais.

Norske Eskil Edh saknades när truppen presenterades.

Foto: Bildbyrån

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AIK tar emot Gais hemma på Strawberry Arena under lördagen. Men när Stockholmslaget presenterade truppen stod det klart att José Riveiros lag har åkt på en ny skadesmäll – den här gången i backlinjen.



Norrmannen Eskid Edh har nämligen åkt på en ny skada, efter att ganska nyligen ha återgått till full träning efter en skadefylld vår. Därmed ser det ut att bli Lukas Bergquist som återigen startar till vänster i ”Gnagets” backlinjen. Noterbart är dock att nyförvärvet Hervé Matthys finns med i truppen och därmed kan debutera i svartgult.



Gais har även de skadebekymmer. Förutom Gustav Lundgren och Kevin Holmén som är långtidsskadade stod det klart att både Jonas Lindberg och Mohamed Bawa missar dagens match.



Hela AIK:s trupp

3 Hervé Matthys

4 Sotirios Papagiannopoulos

5 Lukas Bergquist

7 Amel Mujanic

8 Johan Hove

11 Victor Andersson

14 Fredrik Nissen

15 Kristoffer Nordfeldt (mv)

17 Mads Thychosen

18 Abdihakim Ali

19 Dino Beširović

22 Adrian Helm

28 Linus Järeteg

29 Kevin Filling

30 Kalle Joelsson (mv)

37 Ahmad Faqa

41 Mohammed Shilla

43 Nikolaj Staykov

45 Taha Ayari

48 Axel Kouame