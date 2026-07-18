Ny skadesmäll för AIK inför Gais
Följ Fotbolldirekt på
Google news
AIK har åkt på en ny tung skadesmäll inför mötet med Gais.
Norske Eskil Edh saknades när truppen presenterades.
Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |
AIK tar emot Gais hemma på Strawberry Arena under lördagen. Men när Stockholmslaget presenterade truppen stod det klart att José Riveiros lag har åkt på en ny skadesmäll – den här gången i backlinjen.
Norrmannen Eskid Edh har nämligen åkt på en ny skada, efter att ganska nyligen ha återgått till full träning efter en skadefylld vår. Därmed ser det ut att bli Lukas Bergquist som återigen startar till vänster i ”Gnagets” backlinjen. Noterbart är dock att nyförvärvet Hervé Matthys finns med i truppen och därmed kan debutera i svartgult.
Gais har även de skadebekymmer. Förutom Gustav Lundgren och Kevin Holmén som är långtidsskadade stod det klart att både Jonas Lindberg och Mohamed Bawa missar dagens match.
Hela AIK:s trupp
3 Hervé Matthys
4 Sotirios Papagiannopoulos
5 Lukas Bergquist
7 Amel Mujanic
8 Johan Hove
11 Victor Andersson
14 Fredrik Nissen
15 Kristoffer Nordfeldt (mv)
17 Mads Thychosen
18 Abdihakim Ali
19 Dino Beširović
22 Adrian Helm
28 Linus Järeteg
29 Kevin Filling
30 Kalle Joelsson (mv)
37 Ahmad Faqa
41 Mohammed Shilla
43 Nikolaj Staykov
45 Taha Ayari
48 Axel Kouame
Den här artikeln handlar om: