LIVE: AIK – Halmstads BK
AIK tar emot Halmstads BK i den sista omgången av allsvenskan.
FotbollDirekt är på plats i Solna och liverapporterar från matchen.
Följ liverapporteringen nedan.
Allsvenskan tar slut denna söndag och i slutomgången för AIK är det hemmamöte med Halmstads BK som gäller.
För Gnaget så slåss man alltjämt om fjärdeplatsen och det är fördel för Solnaklubben, detta då man inför slutomgången placerar sig före IFK Göteborg tack vare bättre målskillnad.
FotbollDirekt är på plats på Strawberry arena och liverapporterar från matchen.
47′ Thychosen kastar långt och bollen styrs ut till inspark.
47′ Granath testar inlägg mot Boman som blir för långt.
45′ Fjärdedomaren aviserar att det återstår tre minuter att spela.
44′ HBK kontrar efter läckert uppbyggnadsspel och kommer till avslut genom Illary – som går en bit över mål.
43′ Ny hörna för AIK efter att Kurtulus nickat ut bollen över kortlinjen.
42′ Tre ordinaire minuter återstår att spela av den första akten. AIK har nyss fått en hörnspark.
41′ Nu böljar spelet fram och tillbaka med långa bollar.
39′ Emmanuel Yeboah testar skott som styrs på väg mot mål. Nordfeldt klarar precis att hålla den kvar i spel.
39′ Marvin Illary står för en läcker dribblingsräd på offensiv planhalva.
37′ Den tar Anton Salétros hand om – och skjuter i muren. Tätt efter det var hemmalaget nära att trycka in returen.
