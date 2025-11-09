LIVE: AIK – Halmstads BK

AIK tar emot Halmstads BK i den sista omgången av allsvenskan.

FotbollDirekt är på plats i Solna och liverapporterar från matchen.

Följ liverapporteringen nedan.

Allsvenskan tar slut denna söndag och i slutomgången för AIK är det hemmamöte med Halmstads BK som gäller.

För Gnaget så slåss man alltjämt om fjärdeplatsen och det är fördel för Solnaklubben, detta då man inför slutomgången placerar sig före IFK Göteborg tack vare bättre målskillnad.

FotbollDirekt är på plats på Strawberry arena och liverapporterar från matchen.