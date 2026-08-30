LIVE: AIK – Hammarby

Derby på Strawberry Arena.

AIK tar emot Hammarby IF.

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Foto: Bildbyrån

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AIK kommer senast från en tung derbyseger mot Djurgården. Nu väntar ytterligare ett derby för de svartgula – och denna gång mot Hammarby IF. Bajen har också en seger i ryggen och nu väntar ett glödhett möte på Strawberry Arena. Vinnaren tar viktiga poäng i den allsvenska toppstriden.

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